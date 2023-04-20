8 туристических поездов будут ходить в России на майские

Опубликовано: 2:33, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В майские праздники россияне смогут отправиться в железнодорожный круиз по восьми направлениям. Южные круизы пойдут в Абхазию на Первомай, в Волгоград на День Победы, а также по Северному Кавказу.

К майским праздникам в России будет запущено 8 туристических поездов, информирует ФПК (входит в РЖД).

Туристам предлагаются самые разнообразные направления для путешествий на поезде. Так, с 29 апреля в путь выйдет туристический поезд "Сочи". Ретропоезд будет выходить из Туапсе и через российские курорты Черного моря прибывать в Абхазию - Гагры.

Состав "Жемчужина Кавказа" начнет курсировать со 2 мая. В программу недельного путешествия включены экскурсии по таким городам, как Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик.

Поезд "Ко Дню Победы" 6 мая отправится из Москвы, чтобы доставить пассажиров в Волгоград.

Днем ранее из столицы стартуют два ж/д круиза: "В Карелию" и "В Сибирь".

Также 6 мая из российской столицы будут запущены следующие железнодорожные круизы: "Белорусский вояж" (Брест, Минск), "Сказы Поволжья" (Казань, Йошкар-Ола) и гастрономический "Серебряный маршрут" (Великий Новгород, Псков).