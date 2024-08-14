Невинномысск достраивает предприятие по переработке отходов

Первые производственные площадки по переработке отходов в экотехнопарке Невинномысска будут запущены в середине будущего года. Резиденты уже закупили оборудование для новых цехов.

Невинномысск занимает ведущие позиции в сфере экологически чистых технологий с началом работы первых заводов по переработке отходов. Ожидается, что в середине 2025 года будут открыты цехи, которые будут оснащены современным оборудованием, приобретенным участниками экотехнопарка, сообщил мэр города.

«Должны закончить все мероприятия по заходу резидентов в конце 2024 года. С 2025 года начинаем монтировать оборудование, и где-то в середине 2025 года мы уже должны что-то производить»

– Михаил Миненков

По его словам, запуск производственных площадок по переработке отходов в экотехнопарке Невинномысска открывает перед регионом широкие перспективы. Развитие сферы утилизации отходов способствует снижению экологического следа промышленности. Новые рабочие места и инвестиции в развитие экологически чистых технологий обеспечат рост экономики региона и улучшат качество жизни его жителей.

Запуск первых производственных площадок по переработке отходов в данном парке – это важный шаг на пути к устойчивому развитию региона. Это позволит не только решить проблему обработки отходов, но и стимулировать развитие инновационных экологических технологий.