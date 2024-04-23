Как китайский BYD  ”убивает” Теслу и Фольксваген

В третьем квартале китайский производитель электромобилей BYD заработал больше, чем "Тесла" Илона Маска: $28,2 млрд против $25,2 млрд. В сентябре BYD установил абсолютный рекорд по прибыли, а в середине октября дебютировал в люксовом сегменте европейского авторынка. Расскажем, что за компания BYD, что необычного в ее машинах, и как они завоевывают мир

Что такое BYD?

Компания BYD или Build Your Dream (Создай свою мечту) - крупнейший в Китае производитель электрокаров, штаб-квартира которого находится в городе Шэньчжэнь. Компания, основанная в 1995 году, сегодня экспортирует автомобили по всему миру, в том числе в Европу, Южную Америку, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. В США легковые автомобили BYD не продаются из-за 100-процентного налога на их ввоз, а вот электрические автобусы компании, которые производятся в Калифорнии, уже курсируют по стране. Продажи BYD в России значительно выросли в последние несколько лет. В отличие от Теслы, BYD производит не только электрические, но и гибридные автомобили, а их стоимость значительно ниже, чем у американского аналога.

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С чего начиналась BYD?

В 1995 году 29-летний химик и эксперт по батареям Ван Чуаньфу уволился с государственной службы - исследовательского института - занял около $340 тысяч у родственника и открыл собственное производство батарей для мобильных телефонов. К 1997му году компания Чуаньфу зарабатывала в год около $14 млн на продаже батарей для телефонов. К 2003 году BYD стала крупнейшим в мире производителем никель-кадмиевых аккумуляторов для мобильных телефонов. В 2006 году основатель компании создал свой первый электромобиль, F3E, который внешне напоминал Toyota Corolla. В 2007 году он представил своё детище на автосалоне в Гуанчжоу: тогда над молодым предпринимателем только посмеялись из-за несовершенства автомобиля.

Всё изменилось в 2008 году, кода американский инвестор Уоррен Баффет приобрел почти 10% акций компании BYD за $ 230 млн. В конце 2008 года BYD представила свою первую гибридную модель автомобиля. За прошедшие 16 лет акции, которые приобрёл Баффет, подорожали в 10 раз и сегодня стоят $ 2,3 млрд.

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В чем секрет успеха BYD?

BYD доминирует в китайском автопроме с 2015 года: тогда компании удалось превзойти местных и зарубежных производителей на самом большом в мире - собственном - рынке. Сегодня 40% китайских электрокаров и гибридов - это автомобили Вана Чуаньфу. Одно из преимуществ BYD - это относительно невысокая по сравнению с конкурентами стоимость, добиться которой удалось за счёт:

внутреннего производства. 75% компонентов автомобилей BYD производятся дома;

невысоких затрат на производство: на первых этапах развития компания опиралась на ручной труд, который гораздо дешевле, чем высокоточные и дорогие станки;

новых технологий: в 2020 году BYD разработала батареи нового типа - литий-железо-фосфатные аккумуляторы, благодаря которым удалось увеличить ёмкостную мощность автомобилей.

Государственная поддержка

Огромную роль в успехе компании BYD сыграла китайская национальная стратегия развития сектора электромобилей. В 2008 году Китай пришел к пониманию того, что электрификация - это возможность частично решить проблему с загрязнением окружающей среды и сократить зависимость от поставок нефти. С 2009 года Китай вложил почти $14 млрд в развитие индустрии электромобилей в стране в виде субсидий, углеродных кредитов и инвестиций, в том числе и в зарядные станции для электромобилей. Время от времени субсидии на покупку электрокаров в Китае были настолько масштабными, что покрывали до 60% от стоимости нового автомобиля. В результате такой поддержки в Китае появилось более 480 производителей электромобилей, а BYD стала самым крупным из них.

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Растущая конкуренция

До 2016 года автомобили BYD были просто доступными, но не самыми красивыми. Всё изменилось после того, как Ван Чуаньфу нанял дизайнера Вольфганга Эггера из Audi, который вместе с сотнями новых автоинженеров полностью изменил все модели BYD. Китайские автомобили стали привлекательными для тех, кто всегда останавливал свой выбор на ”американцах” и ”европейцах”. Компания Volkswagen Group, в частности, уже не может конкурировать с BYD на китайском рынке, а тем временем BYD выходит на европейский.

Европейский Союз, осознавая угрозу, которую представляет китайский автопром для его внутренних производителей, поднял ввозные тарифы на машины из Китая с 17 до 35,3%, но даже и с учётом роста налога, автомобили BYD в среднем на 25% дешевле европейских конкурентов.

Рекорды BYD

За третий квартал 2024 года BYD продала более миллиона электрокаров и гибридов по всему миру, еще два миллиона проданных автомобилей - это электро-автобусы и электро-грузовики.

BYD работает в более чем 50 странах мира, а продает свою продукцию в 70 государствах.

В 2024 году BYD была официальным партнёром Чемпионата Европы по футболу.

BYD - самый крупный в мире производитель гибридных электромобилей

За 2024 год глобальные продажи BYD выросли на 24%.