Узбекский автозавод BYD ставит новую планку

К 2027 году завод китайской автомобильной компании BYD в Узбекистане планирует выйти на производство полумиллиона гибридных автомобилей в год – они очень востребованы на местном рынке.

Вполне возможно, что в Узбекистане будет построен новый автозавод китайской автомобильной компании BYD, чтобы обеспечить новые амбициозные планы корпорации, планирующей довести выпуск гибридных авто в регионе до 500 тыс в год, сообщил заместитель директора BYD Uzbekistan Factory, Диер Мухаммедов.

Китайские гибридные автомобили востребованы на местном рынке и пользуются стабильным спросом, в связи с чем компания намерена выйти на новые показатели путем модернизации нынешнего производства или, если понадобится - строительства нового завода, отметил он, передает Trend.

Также компания уделяет большое внимание локализации производства – в скором времени она намерена выйти на его уровень в 60%, добавил Диер Мухаммедов.