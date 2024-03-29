Узбекистан будет собирать китайские автомобили BYD

Власти Узбекистана планируют к лету нынешнего 2024 года запустить в Джизакской области страны завод по производству китайских автомобилей BYD, которые пользуются у жителей устойчивым спросом.

В июне текущего 2024 года в Джизакской области Узбекистана заработает автомобильный завод, который будет собирать китайские автомобили BYD, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли страны.

Узбекистан уже собирает популярные китайские машины, но пока – из китайских комплектующих на территории свободной экономической зоны "Джизак" в Джизакской области. Новый завод будет выпускать три передовых модели гибридных и электромобилей этого бренда, передает Trend.

Как ожидается, предприятие будет выпускать 50 тыс автомобилей в год. Стоит отметить, что Узбекистане есть устойчивый спрос на китайские авто – только в минувшем 2023 году здесь было продано 8 948 автомобилей BYD на общую сумму $291 млн.