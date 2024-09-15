Меликов осудил проведение развлекательных мероприятий в день траура в Дагестане

Сергей Меликов возмутился по поводу проведения развлекательных мероприятий в Дагестане в день траура по погибших на АЗС. Жертвами трагедии стали 13 человек.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов отреагировал на проведение в республике развлекательных мероприятий в день траура по погибшим при взрыве на автозаправке в Махачкале.

Он назвал проведение банкетов в траурный для Дагестана день чудовищным равнодушием. Меликов напомнил о необходимости придерживаться жесткой позиции.

Взрыв на АЗС в Махачкале

Напомним, 27 сентября на махачкалинской автозаправке прогремел взрыв, после чего там вспыхнул пожар. Жертвами происшествия стали 13 человек. В Дагестане был объявлен траур.