Вестник Кавказа

Дагестан готов помочь Карачаево-Черкесии после взрыва газа - Меликов

Дагестан готов помочь Карачаево-Черкесии после взрыва газа - Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана выразил соболезнования Карачаево-Черкесии, где при взрыве газа обрушилось два этажа в многоэтажке, пострадали и погибли люди. Он заверил, что Дагестан готов помочь КЧР.

Республика Дагестан соболезнует Карачаево-Черкесии и готова оказать помощь после происшествия со взрывом газа в многоэтажном доме, сообщил на своей странице в соцсети глава РД Сергей Меликов.

"Выражаю моему коллеге и другу Рашиду Бориспиевичу Темрезову и всем жителям республики искренние соболезнования в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном доме. Есть погибшие и пострадавшие... Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы готовы оказать необходимую помощь"

– Меликов

Он подчеркнул, что дагестанцы сопереживают братской республике.

Взрыв прогремел в Черкесске ранним утром 31 октября, погибли пятеро, 11 получили травмы, часть из них госпитализирована. Пострадавшее здание пройдет экспертизу, конструкции может угрожать обрушение.

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