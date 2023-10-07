Краснодарский край готов к отопительному сезону

Опубликовано: 2:11, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коммунальные системы на Кубани готовы начать отопительный сезон 2023-2024. Температура воздуха в регионе пока не предполагает подачу тепла, но батареи могут быть включены по заявочному принципу.

Отопительный сезон в Краснодарском крае может стартовать в любое время - теплосети региона подготовлены к работе.

«Подготовку к отопительному сезону в крае начали раньше, чем закончился предыдущий, она прошла в штатном режиме»

– вице-губернатор края Андрей Прошунин

Всего для обеспечения безаварийного сезона коммунальщики в регионе подготовили свыше 2,8 тыс котельных, отремонтировали более 3 тыс км теплосетей, а также порядка 25 тыс км водопроводных сетей. На случай неполадок набраны аварийные бригады, имеется необходимая техника.

Когда в Краснодарском крае включат батареи?

Традиционно тепло начинают подавать после пяти суток с температурой воздуха плюс 8 или ниже, однако по запросу конкретного муниципалитета отопление могут включить и раньше. Первыми тепло получают школы, детские сады и медучреждения.