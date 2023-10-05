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В московские квартиры пришло тепло

В московские квартиры пришло тепло
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отопление пришло во все жилые дома и социальные объекты Москвы. На очереди – предприятия.

В преддверии ночных заморозков в московские квартиры пришло долгожданное тепло: по данным столичного комплекса городского хозяйства, отопление было включено в 99% жилых домов.

«Вначале обеспечили теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем приступили к запуску отопления на предприятиях торговли и промышленности»

– заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Далее он отметил, что начать открыть отопительный сезон в столице стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе коммунальщиков. Кроме того, на руку им сыграло и загостившееся в Москве бабье лето.

Отопительный сезон в Москве стартует 3 октября

Отопительный сезон в Москве стартует 3 октября

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