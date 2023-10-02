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Отопительный сезон в Москве стартует 3 октября

Отопительный сезон в Москве стартует 3 октября
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уже завтра в российской столице начнется отопительный сезон. В первую очередь тепло получат социальные учреждения, а в течение пяти дней отапливаться начнут все городские здания.

В Москве в связи с ожидающимся похолоданием стартует отопительный сезон. Об этом сообщил заммэра столицы.

"Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности"

– Петр Бирюков

Он подчеркнул, что из-за того, что в этом году в сентябре царила хорошая погода, отопительный сезон начинается позже обычного.

По словам заместителя градоначальника, полностью отопление в столице включат в течение этой недели.

В Подмосковье стартует отопительный сезон

В Подмосковье стартует отопительный сезон

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