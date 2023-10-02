В Подмосковье стартует отопительный сезон

Опубликовано: 14:46, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Московской области начинается подача отопления. Теплом в первую очередь обеспечат больницы и другие соцобъекты.

Подмосковье открывает новый отопительный сезон - вскоре тепло появится как в учреждениях, так и в жилых домах.

"В связи с установившимися погодными условиями на территории Московской области и обращениями граждан, Министерство энергетики Московской области рекомендует администрациям обеспечить подачу тепла для отопления объектов по обращениям руководителей организаций социальной сферы"

– Минэнерго региона

Традиционно, отопление сначала будет включено в учреждениях здравоохранения, детских садах, школах. В ближайшее время подача тепла начнет осуществляться и населению.

Отметим, что на этой неделе в регионе прогнозируются минусовые температуры, может пойти первый снег.