В Подмосковье стартует отопительный сезон

В Московской области начинается подача отопления. Теплом в первую очередь обеспечат больницы и другие соцобъекты.
Подмосковье открывает новый отопительный сезон - вскоре тепло появится как в учреждениях, так и в жилых домах.
"В связи с установившимися погодными условиями на территории Московской области и обращениями граждан, Министерство энергетики Московской области рекомендует администрациям обеспечить подачу тепла для отопления объектов по обращениям руководителей организаций социальной сферы"
– Минэнерго региона
Традиционно, отопление сначала будет включено в учреждениях здравоохранения, детских садах, школах. В ближайшее время подача тепла начнет осуществляться и населению.
Отметим, что на этой неделе в регионе прогнозируются минусовые температуры, может пойти первый снег.