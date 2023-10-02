Когда ожидать первого снега в Москве?

Опубликовано: 13:37, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снег в Москве осенью-2023 может пойти уже через несколько дней, предупредили метеорологи. В целом погода наконец начнет походить на осень.

Погода в Москве на этой неделе резко меняется, сильно похолодает, так что не исключен небольшой снег, рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в выходные ожидается сильное похолодание, когда температура на высоте полутора километров упадет до минус 5-6 градусов. В таком холоде, уточнила специалист, и при появлении условий для осадков, а они, по всей видимости, могут возникнуть, в воздухе образуются мелкие снежинки.

Позднякова уточнила, что вероятность снега – 12-14%.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Похолодание в Москве

Метеоролог добавила, что в целом в выходные и в следующий понедельник будет уже холодно.

"Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру"

– Татьяна Позднякова

В то же время, предупредила специалист, автомобилисты могут пока не беспокоиться о смене резины, ведь тепло еще вернется.