Когда ожидать первого снега в Москве?

Погода в Москве на этой неделе резко меняется, сильно похолодает, так что не исключен небольшой снег, рассказала специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в выходные ожидается сильное похолодание, когда температура на высоте полутора километров упадет до минус 5-6 градусов. В таком холоде, уточнила специалист, и при появлении условий для осадков, а они, по всей видимости, могут возникнуть, в воздухе образуются мелкие снежинки.
Позднякова уточнила, что вероятность снега – 12-14%.
Похолодание в Москве
Метеоролог добавила, что в целом в выходные и в следующий понедельник будет уже холодно.
"Даже у земли, в пониженных местах и на эстакадах, ночью уже нельзя исключить слабую отрицательную температуру"
– Татьяна Позднякова
В то же время, предупредила специалист, автомобилисты могут пока не беспокоиться о смене резины, ведь тепло еще вернется.