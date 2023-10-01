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В Москве в октябре ожидаются первые заморозки, снег и 20-градусное тепло

В Москве в октябре ожидаются первые заморозки, снег и 20-градусное тепло
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Синоптики прогнозируют первые заморозки в Москве уже в этом месяце, не исключен и снег. При этом столбики термометров будут приближаться к 20 градусам тепла.

В октябре погода в Москве будет очень неустойчивая. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Как отметил ведущий сотрудник центра, совсем скоро жители столицы столкнутся с первыми заморозками.

"Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи ещё увидят на столичных термометрах значения в плюс 17-19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки"

– Михаил Леус

Он также предупредил, что в октябре в сравнении с сентябрем будет намного больше осадков. Возможен даже и снег, добавил синоптик.

Выходные продолжат осеннее лето в Москве

Выходные продолжат осеннее лето в Москве

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