В Москве в октябре ожидаются первые заморозки, снег и 20-градусное тепло

Опубликовано: 12:41, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики прогнозируют первые заморозки в Москве уже в этом месяце, не исключен и снег. При этом столбики термометров будут приближаться к 20 градусам тепла.

В октябре погода в Москве будет очень неустойчивая. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Как отметил ведущий сотрудник центра, совсем скоро жители столицы столкнутся с первыми заморозками.

"Во втором осеннем месяце в регионе будет преобладать циклоническая деятельность, и москвичи ещё увидят на столичных термометрах значения в плюс 17-19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки"

– Михаил Леус

Он также предупредил, что в октябре в сравнении с сентябрем будет намного больше осадков. Возможен даже и снег, добавил синоптик.