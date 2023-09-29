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Выходные продолжат осеннее лето в Москве

Выходные продолжат осеннее лето в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Летняя погода задержится в столичном регионе еще на 2 дня. Столбики термометров будут подниматься до +22 градусов.

Летняя погода не продержится в столичном регионе еще 2 дня. В пятницу и субботу в Москве и области будет по-прежнему тепло и солнечно. Столбики термометров днем будут дотягиваться до +22 градусов. Ветер юго-западных направлений будет разгоняться до скорости от 3 до 8 м/с.

Ночью воздух охладится от +3 до +8 градусов.

В воскресенье в столичном регионе похолодает до +16 градусов. Также не исключены дожди.

 

Москвичам будет тепло и солнечно

Москвичам будет тепло и солнечно

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