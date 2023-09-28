РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Москвичам будет тепло и солнечно

Москвичам будет тепло и солнечно
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В четверг, 28 сентября, воздух прогреется до +22 градусов. Обойдется без осадков.  

Согласно прогнозам столичных синоптиков, сегодня жителей и гостей Москвы ждет не по-осеннему теплый день. Днем столбики термометров будут подниматься до +22 градусов. Ночью воздух охладится до +3, местами возможны заморозки до -1 градуса.

«Обойдется без осадков, температура будет превышать норму. Сентябрь может войти в число самых теплых и сухих в столице»

– Гидрометцентр

В пятницу и субботу температурный режим существенно не изменится.

Осень порадует Москву теплыми деньками

Осень порадует Москву теплыми деньками

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1255 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version