Москвичам будет тепло и солнечно

Опубликовано: 9:54, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В четверг, 28 сентября, воздух прогреется до +22 градусов. Обойдется без осадков.

Согласно прогнозам столичных синоптиков, сегодня жителей и гостей Москвы ждет не по-осеннему теплый день. Днем столбики термометров будут подниматься до +22 градусов. Ночью воздух охладится до +3, местами возможны заморозки до -1 градуса.

«Обойдется без осадков, температура будет превышать норму. Сентябрь может войти в число самых теплых и сухих в столице»

– Гидрометцентр

В пятницу и субботу температурный режим существенно не изменится.