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Осень порадует Москву теплыми деньками

Осень порадует Москву теплыми деньками
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Воздух в Москве будет прогреваться до +22 - 25 градусов. Похолодание придет в столичный регион в четверг.

Сентябрь продолжает радовать москвичей и гостей столицы теплыми и солнечными днями. С начала месяца столбики термометров не опускались ниже +20 градусов.

В понедельник в столичном регионе днем столбики термометров будут показывать от +19 до +24 градусов.

Ночью похолодает до +12. Также синоптики не исключают набольших дождей.

Прогнозируется, что в четверг и пятницу в Москву придет похолодание до +15 градусов, также пройдут дожди. Однако затем воздух снова будет прогреваться до +22 градусов.

В Москве похолодает до 12 градусов

В Москве похолодает до 12 градусов

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