Осень порадует Москву теплыми деньками

Опубликовано: 10:17, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Воздух в Москве будет прогреваться до +22 - 25 градусов. Похолодание придет в столичный регион в четверг.

Сентябрь продолжает радовать москвичей и гостей столицы теплыми и солнечными днями. С начала месяца столбики термометров не опускались ниже +20 градусов.

В понедельник в столичном регионе днем столбики термометров будут показывать от +19 до +24 градусов.

Ночью похолодает до +12. Также синоптики не исключают набольших дождей.

Прогнозируется, что в четверг и пятницу в Москву придет похолодание до +15 градусов, также пройдут дожди. Однако затем воздух снова будет прогреваться до +22 градусов.