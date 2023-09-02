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В Москве похолодает до 12 градусов

В Москве похолодает до 12 градусов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
К концу следующей недели в Москве изменится погода, тепло сменится дождями и прохладой. В ближайшие дни температура сохранится на уровне 20 градусов.

В ближайшую неделю в Москве резко изменится температурный режим, перелом начнется в среду.

В выходные 2 и 3 сентября в столице около 20-22 градусов, небольшие дожди. В понедельник и вторник погода будет аналогичной, дождей станет меньше, а воздух по области местами будет прогреваться в разгар дня до плюс 24, поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В среду циклон накроет столичный регион, ожидаются дожди, низкое давление, воздух остынет до 15-20.

"Последние дни рабочей недели, четверг и пятница, будут прохладными, температура будет 12-16 градусов. Также [ожидаются] кратковременные дожди"

– Вильфанд

Ранее сообщалось, что этой осенью ожидается бабье лето, а сезон в целом будет немного теплее нормы.

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