Вестник Кавказа

В Сочи батареи станут теплыми с 1 ноября

Кошка на окне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тепло придет в дома жителей Сочи с 1 ноября. В этом году отопительный сезон стартует раньше обычного из-за погодных условий.

Отопление в Сочи включат этой осенью уже с 1 ноября, информирует администрация курорта.

Традиционно тепло сочинцам дают позже, в этом году похолодание внесло коррективы в график и почти на две недели сдвинуло начало отопительного сезона.

Сейчас отопление уже получают больницы, детские сады, школы и другие учреждения.

В городской администрации напомнили, что батареи становятся горячими не сразу, около пяти суток нужно на то, чтобы работа системы пришла к нормативным параметрам.

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