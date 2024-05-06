В Сочи батареи станут теплыми с 1 ноября

Тепло придет в дома жителей Сочи с 1 ноября. В этом году отопительный сезон стартует раньше обычного из-за погодных условий.

Отопление в Сочи включат этой осенью уже с 1 ноября, информирует администрация курорта.

Традиционно тепло сочинцам дают позже, в этом году похолодание внесло коррективы в график и почти на две недели сдвинуло начало отопительного сезона.

Сейчас отопление уже получают больницы, детские сады, школы и другие учреждения.

В городской администрации напомнили, что батареи становятся горячими не сразу, около пяти суток нужно на то, чтобы работа системы пришла к нормативным параметрам.