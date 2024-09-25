Вестник Кавказа

Отопительный сезон в Новороссийске начнется с 21 октября

Отопительный сезон в Новороссийске начнется с 21 октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В курортном Новороссийске начнут включать отопление с 21 октября. Переход систем на зимний период в 2024 году будет осуществляться поэтапно.

Жители Новороссийска получат тепло в своих домах 21 октября, рассказали в мэрии курорта.

Батареи во всем городе включат не сразу, а поэтапно. Сначала сотрудники ЖКХ начнут подключать жилые дома и социальные учреждения, а потом все остальное.

Отметим, что в Краснодаре отопительный сезон начался с 15 октября из-за резкого похолодания. В данный момент тепло включают только по заявках.

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