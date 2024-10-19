Отопление в Ташкенте включат 7 ноября

Старт отопительного сезона в столице Узбекистана в 2024 году намечен на 7 ноября. Сначала потеплеет в школах и больницах.

В домах жителей Ташкента потеплеет после 7 ноября, компания Veolia Energy Tashkent начнет подавать тепло на этой неделе.

Первыми тепло получат социальные объекты - больницы, школы, детские сады, после этого отопление будет включено в жилых домах и административных объектах. График подачи тепла утвержден властями города.

Ташкентцам также напомнили, что оплата за отопление будет начисляться с даты фактического подключения.

Если батареи остаются холодными или тепло поступает неравномерно, обращаться нужно в Управляющую компанию. Если произошла аварийная ситуация - звонить по номеру 1347.