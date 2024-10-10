Вестник Кавказа

Новая малая ГЭС даст энергию почти 3 тыс абонентов в Ташкентской области

Лампочка
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Еще одна гидроэлектростанция заработала в Узбекистане – речь идет о малой Ахангаранской ГЭС, которая построена в Ташкентской области на одноименной реке.

Узбекистан продолжает развивать "зеленую энергетику": запуск малой гидроэлектростанции состоялся на реке Ахангаран в Ташкентской области, рассказали в администрации региона.

Проект был реализован за $1,9 млн. Гидроагрегаты, действующие на станции, полностью автоматизированы и не нуждаются в участии людей.

Каждый год малая Ахангаранская ГЭС сможет производить 6,6 млн киловатт-часов электроэнергии. Этого будет достаточно для обеспечения электричеством 2,8 тыс домохозяйств, расположенных в Ахангаранском районе и городе Ангрене. Благодаря использованию возобновляемого источника энергии, местные жители смогут экономить ежегодно 2,2 млн кубометров газа либо 3,3 тыс т угля.

Стоит отметить, что ГЭС сможет давать энергию даже если воды в реке станет меньше.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1300 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Этнодеревня для туристов открылась на озере в Каракалпакстане

Этнодеревня для туристов открылась на озере в Каракалпакстане

Узбекистан вошел в тройку стран региона по росту экономики в 2024 году

Узбекистан вошел в тройку стран региона по росту экономики в 2024 году

Что посмотреть в горах Узбекистана: 6 лучших маршрутов в Чимгане и Нуратау

Что посмотреть в горах Узбекистана: 6 лучших маршрутов в Чимгане и Нуратау

Российская компания построит в Узбекистане завод за $100 млн

Российская компания построит в Узбекистане завод за $100 млн

В &quot;Росатоме&quot; рассказали о проекте АЭС малой мощности в Узбекистане

В "Росатоме" рассказали о проекте АЭС малой мощности в Узбекистане

Шавкат Мирзиеев запустил под Ташкентом девять проектов

Шавкат Мирзиеев запустил под Ташкентом девять проектов

Туристам в Узбекистане будут раздавать бесплатные SIM-карты

Туристам в Узбекистане будут раздавать бесплатные SIM-карты

Узбекистан присоединился к Договору о космосе

Узбекистан присоединился к Договору о космосе

Родителям квадроберов придется заплатить $150 в Узбекистане

Родителям квадроберов придется заплатить $150 в Узбекистане

Россия упрочила лидерскую позицию в списке стран-покупателей узбекского текстиля

Россия упрочила лидерскую позицию в списке стран-покупателей узбекского текстиля

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы