Новая малая ГЭС даст энергию почти 3 тыс абонентов в Ташкентской области

Еще одна гидроэлектростанция заработала в Узбекистане – речь идет о малой Ахангаранской ГЭС, которая построена в Ташкентской области на одноименной реке.

Узбекистан продолжает развивать "зеленую энергетику": запуск малой гидроэлектростанции состоялся на реке Ахангаран в Ташкентской области, рассказали в администрации региона.

Проект был реализован за $1,9 млн. Гидроагрегаты, действующие на станции, полностью автоматизированы и не нуждаются в участии людей.

Каждый год малая Ахангаранская ГЭС сможет производить 6,6 млн киловатт-часов электроэнергии. Этого будет достаточно для обеспечения электричеством 2,8 тыс домохозяйств, расположенных в Ахангаранском районе и городе Ангрене. Благодаря использованию возобновляемого источника энергии, местные жители смогут экономить ежегодно 2,2 млн кубометров газа либо 3,3 тыс т угля.

Стоит отметить, что ГЭС сможет давать энергию даже если воды в реке станет меньше.