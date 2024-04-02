Азербайджан построит 28 ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре

На освобожденных территориях Азербайджана будет построено 28 гидроэлектростанций. Они появятся в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Десятки ГЭС планируется возвести в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана.

Всего в планах строительство 28 ГЭС, следует из «Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов». Система «умного водоснабжения» поможет рационально использовать водные ресурсы Карабаха и Восточного Зангезура.

«Будет завершено строительство 28 гидроэлектростанций, оценен гидроэнергетический потенциал поверхностных вод, а также будет создана компактная электростанция с учетом возможностей гидроэлектростанций, включая гидроэнергетические объекты»

– текст документа

Кроме того, в регионе будут изучены возможности для развития прибрежного, водного и медицинского туризма.

В будущем планируется осуществить межбассейновую переброску воды, что обеспечит свыше 300 тыс га земель оросительной водой, следует из текста Национальной стратегии.

Документ утвержден президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.