Китай тестирует Срединный коридор

Из казахстанского порта Курык в порт Баку вышел паром с тремя китайскими грузовиками массой 80 тонн каждый, которые везут товары из города Урумчи, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

Первый китайский грузовой автокараван тестирует Срединный коридор – паром в казахстанском порте "Курык" в Актау принял входящие в колонну три 80-тонных грузовика, которые транзитом перевозят товары из китайского мегаполиса Урумчи через Казахстан, Азербайджан и Грузию, сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

Это не просто тестовая поездка – она проходит впервые в истории, транспорт двух стран в ходе тестирования маршрута сможет заехать во все крупные торговые города и транзитом проехать по территории этих стран, заявил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Али Алтай, передает Sputnik Казахстан.

"Сотни миллионов тонн грузов из Китая до западных стран доставляется морем в сроки до 52 дней, меньший объем грузов идет по железной дороге до 22 дней. Указанные сроки автотранспорт может сократить до 12 дней, доставляя груз "от двери до двери" без промежуточной ее погрузки/выгрузки"

- Алим Алтай

Мультимодальный маршрут Срединный коридор действует с 2014 года, но новые геополитические реалии сделали его более востребованным – в минувшем 2023 году по Срединному коридору прошло почти на 86% грузов больше, чем годом ранее - 2,7 млн т, а в 2024 году объем грузоперевозок прогнозируется в 4,2 млн т.

Только в первом квартале 2024 года объем перевозок грузов вырос на 63% и составил 450,1 тыс т – перевозились бумага и изделия из бумажной массы, готовые продукты питания, древесина и изделия из нее, машины, механизмы и оборудования, продукты животного происхождения и другие товары.