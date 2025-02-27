НПЗ в Актау увеличит производство битума на 50%

Завод в Актау увеличит производительность битума на 50%. На предприятии почти завершили работы по реконструкции.

Нефтеперерабатывающий завод в Актау проходит комплексную модернизацию, которая позволит значительно увеличить мощности предприятий. После реконструкции НПЗ сможет давать до 1,5 млн тонн переработанной нефти в год, передали в "КазМунайГазе.

Так, на 50% вырастет производство битума: завод будет давать 750 вместо 500 тыс тонн.

Сообщается, что на предприятии закончили установку оборудования, в частности, специалисты запустили вакуумную колонну Т-1102.