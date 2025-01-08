Аэропорт Актау закрыл ВПП из-за снегопада

Снегопад вынудил закрыть взлетно-посадочную полосу в аэропорту Актау в Казахстане. На дорогах в окрестностях города в снегу также застряли десятки автомобилей.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Актау закрылась из-за обильного снегопада, рассказали в казахстанской воздушной гавани.

"Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Актау временно закрыта до 17:00 часов местного времени 27 февраля 2025 года"

- аэропорт Актау

Сообщается, что из 11 запланированных рейсов 4 идут с задержкой. Пассажиры могут узнать об изменении расписания на сайте или в справочной службе аэропорта.

Также недалеко от Актау десятки автомобилей застряли в снежном плену. Сотрудники МЧС проводят аварийно-спасательные операции: на данный момент они отбуксировали около 71 машины.