Вестник Кавказа

Аэропорт Актау закрыл ВПП из-за снегопада

Аэропорт Актау закрыл ВПП из-за снегопада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снегопад вынудил закрыть взлетно-посадочную полосу в аэропорту Актау в Казахстане. На дорогах в окрестностях города в снегу также застряли десятки автомобилей.

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Актау закрылась из-за обильного снегопада, рассказали в казахстанской воздушной гавани.

"Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Актау временно закрыта до 17:00 часов местного времени 27 февраля 2025 года"

- аэропорт Актау

Сообщается, что из 11 запланированных рейсов 4 идут с задержкой. Пассажиры могут узнать об изменении расписания на сайте или в справочной службе аэропорта.

Также недалеко от Актау десятки автомобилей застряли в снежном плену. Сотрудники МЧС проводят аварийно-спасательные операции: на данный момент они отбуксировали около 71 машины.

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