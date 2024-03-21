Роль Азербайджана в развитии Срединного коридора

Советник Центра анализа международных отношений Роза Байрамлы

Азербайджан стал важным актором проекта Срединного коридора как благодаря географическому положению, так и благодаря усилиям правительства. Расскажем, что уже сделано для реализации проекта и почему это необходимо.

Азербайджан географически расположен на пересечении самых масштабных международных транспортных коридоров (МТК) "Север-Юг" и "Восток-Запад". Через территорию страны проходят и другие МТК: "Юг-Запад" (ЕС – Индия), "Север-Запад" (РФ – страны Средиземного моря), а также Зангезурский коридор, который в будущем стимулирует развитие коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У Азербайджана есть потенциал для полномасштабного превращения в международный транспортный хаб при условии равномерного развития коридоров, проходящих через его территорию. Однако для этого необходимы модернизация и развитие инфраструктуры, совершенствование и адаптация нормативно-правовой базы, развитие сферы логистики, в том числе создание логистических центров.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

После восстановления территориальной целостности по итогам 44-дневной войны 2020 года и локальных антитеррористических мероприятий 2023 года у Азербайджана появились новые возможности для реализации крупных региональных и международных проектов. Так, на освобожденных территориях уже проводятся работы по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения. Что же касается Зангезурского коридора, то его запуск создаст непосредственную наземную связь между Азербайджаном и Турцией, а это увеличит товарооборот между странами ЕС и Центральной Азии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно "Плану действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджанской Республики, и развитию транзитных грузоперевозок", грузопоток через территорию страны должен возрасти на 27% по сравнению с показателями за 2022 год. На данный момент строительству дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях уделяется особое внимание.

Была сдана в эксплуатацию "Дорога победы", начинающаяся от коридорной автодороги Гаджигабул-Миндживан-Зангезур и продолжающаяся до города Шуши.

Строительство автодороги Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд (Зангезурский коридор) протяженностью 123,6 км также почти завершено.

Продолжается строительство железной дороги Горадиз-Агбанд, которая объединит Азербайджан с Нахчыванской АР путем Зангезурского коридора.

Развивается морской транспорт. Бакинский международный морской торговый порт был сдан в эксплуатацию с 2018 года. На данный же момент планируется открытие второй фазы порта.

В отчете "Всемирного Банка" о деятельности Срединного коридора было отмечено, что за 2022 год экспорт азербайджанской стороны возрос на 72%, что, в основном, было обусловлено экспортом полезных ископаемых. За тот же отрезок времени экспорт неминеральных товаров вырос на 50%.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цифровизация

Процесс цифровизации занимает особое место в развитии транспортно-логистической сферы.

В 2021 году Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) провели специальное мероприятие "Продвижение сотрудничества в направлении усиления цифровизации транспортно-логистических операций", где делились опытом и обсуждали возможности сотрудничества в сфере цифровизации транспорта и логистики.

В 2022 году между экспертными группами Института систем управления Министерства инноваций и науки Азербайджана и Ташкентского государственного транспортного университета Узбекистана начали готовить проект по цифровизации в рамках Среднего коридора.

В 2023 году Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана представило проект цифровизации всех процессов в транспортно-логистической сферы, начиная от процесса подписания контрактов до выбора вида транспорта. Реализован проект должен быть в этом году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем нужен Срединный коридор?

В последние два года геополитическая ситуация в мире изменилась. Вокруг Северного коридора, проходящего через территорию России, сложилась некая неопределенность, что стало причиной поиска альтернативных путей для обеспечения беспрерывного товарооборота между Китаем и странами ЕС. По этой причине актуальность Срединного коридора возросла. При этом возникает вопрос развития инфраструктуры и обеспечения координации для беспрерывного использования коридора. Различия в пропускных способностях железных дорог также замедляют товарооборот в рамках коридора. Есть и проблема конкурентоспособности Срединного коридора в сравнении с существующими морскими маршрутами в контексте скорости перевозок, их стоимости и надежности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Со стороны Азербайджана в рамках развития коридора была проделана большая работа за счет средств самой страны, включая развитие и модернизацию инфраструктуры, постройку и реновацию железных дорог и автомобильных путей. Был построен Бакинский порт, способный принимать достаточно большой объем грузов и обеспечить скоростное передвижение товаров. В Каспийском море со стороны Азербайджана был создан крупный логистический флот.

Для Азербайджана превращение в полноценный транспортный хаб стало не просто экономически выгодным шагом, а стратегической целью. Речь идет о снижении зависимости доходов от нефтяного сектора, а также обеспечении национальной безопасности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Азербайджан стал связующим звеном?

В контексте сотрудничества Азербайджана и стран Центральной Азии Срединный коридор также играет значимую роль. Между странами тюркского мира развивается сотрудничество как в рамках ОТГ, так и в двухсторонних форматах. В этом контексте Азербайджан стал связующим звеном между странами Запада и Центральной Азией.

Срединный коридор включает в себя достаточно большое количество стран, и в силу различий между уровнем развития инфраструктуры, уровнями цифровизации, пропускных способностей железных дорог товарооборот не всегда происходит эффективно и быстро.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан вложил немало усилий для развития транспортно-логистической сферы, несмотря на многолетнюю оккупацию территорий страны и достаточно долгий и безрезультатный переговорный процесс. После восстановления территориальной целостности власти страны стразу преступили к запуску строительный работ на освобожденных территориях.

Открытие Зангезурского коридора стало важной задачей для Азербайджана, так как его запуск создаст прямое наземное сообщение между Азербайджаном и Турцией, а также сыграет важную роль как в контексте регионального развития, так и в контексте развития Срединного коридора.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На пути реализации проекта Срединного коридора Азербайджан проделал большую работу во многом за счет собственных средств. Однако на пути развития коридора стоит еще много задач, требующих решения:

обеспечение отчетливости и прогнозируемости стоимости грузоперевозок

возможность проверки местоположения товаров

цифровизация всех процессов, включая документацию, создание единых логистических центров

привлечение к работе частного сектора, а также инвестиций для развития проекта.