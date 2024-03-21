Роль Азербайджана в развитии Срединного коридора

Азербайджан географически расположен на пересечении самых масштабных международных транспортных коридоров (МТК) "Север-Юг" и "Восток-Запад". Через территорию страны проходят и другие МТК: "Юг-Запад" (ЕС – Индия), "Север-Запад" (РФ – страны Средиземного моря), а также Зангезурский коридор, который в будущем стимулирует развитие коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад".
У Азербайджана есть потенциал для полномасштабного превращения в международный транспортный хаб при условии равномерного развития коридоров, проходящих через его территорию. Однако для этого необходимы модернизация и развитие инфраструктуры, совершенствование и адаптация нормативно-правовой базы, развитие сферы логистики, в том числе создание логистических центров.
После восстановления территориальной целостности по итогам 44-дневной войны 2020 года и локальных антитеррористических мероприятий 2023 года у Азербайджана появились новые возможности для реализации крупных региональных и международных проектов. Так, на освобожденных территориях уже проводятся работы по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения. Что же касается Зангезурского коридора, то его запуск создаст непосредственную наземную связь между Азербайджаном и Турцией, а это увеличит товарооборот между странами ЕС и Центральной Азии.
Согласно "Плану действий на 2024-2026 годы по повышению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих через территорию Азербайджанской Республики, и развитию транзитных грузоперевозок", грузопоток через территорию страны должен возрасти на 27% по сравнению с показателями за 2022 год. На данный момент строительству дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях уделяется особое внимание.
- Была сдана в эксплуатацию "Дорога победы", начинающаяся от коридорной автодороги Гаджигабул-Миндживан-Зангезур и продолжающаяся до города Шуши.
- Строительство автодороги Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбенд (Зангезурский коридор) протяженностью 123,6 км также почти завершено.
- Продолжается строительство железной дороги Горадиз-Агбанд, которая объединит Азербайджан с Нахчыванской АР путем Зангезурского коридора.
- Развивается морской транспорт. Бакинский международный морской торговый порт был сдан в эксплуатацию с 2018 года. На данный же момент планируется открытие второй фазы порта.
В отчете "Всемирного Банка" о деятельности Срединного коридора было отмечено, что за 2022 год экспорт азербайджанской стороны возрос на 72%, что, в основном, было обусловлено экспортом полезных ископаемых. За тот же отрезок времени экспорт неминеральных товаров вырос на 50%.
Цифровизация
Процесс цифровизации занимает особое место в развитии транспортно-логистической сферы.
- В 2021 году Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) провели специальное мероприятие "Продвижение сотрудничества в направлении усиления цифровизации транспортно-логистических операций", где делились опытом и обсуждали возможности сотрудничества в сфере цифровизации транспорта и логистики.
- В 2022 году между экспертными группами Института систем управления Министерства инноваций и науки Азербайджана и Ташкентского государственного транспортного университета Узбекистана начали готовить проект по цифровизации в рамках Среднего коридора.
- В 2023 году Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана представило проект цифровизации всех процессов в транспортно-логистической сферы, начиная от процесса подписания контрактов до выбора вида транспорта. Реализован проект должен быть в этом году.
Зачем нужен Срединный коридор?
В последние два года геополитическая ситуация в мире изменилась. Вокруг Северного коридора, проходящего через территорию России, сложилась некая неопределенность, что стало причиной поиска альтернативных путей для обеспечения беспрерывного товарооборота между Китаем и странами ЕС. По этой причине актуальность Срединного коридора возросла. При этом возникает вопрос развития инфраструктуры и обеспечения координации для беспрерывного использования коридора. Различия в пропускных способностях железных дорог также замедляют товарооборот в рамках коридора. Есть и проблема конкурентоспособности Срединного коридора в сравнении с существующими морскими маршрутами в контексте скорости перевозок, их стоимости и надежности.
Со стороны Азербайджана в рамках развития коридора была проделана большая работа за счет средств самой страны, включая развитие и модернизацию инфраструктуры, постройку и реновацию железных дорог и автомобильных путей. Был построен Бакинский порт, способный принимать достаточно большой объем грузов и обеспечить скоростное передвижение товаров. В Каспийском море со стороны Азербайджана был создан крупный логистический флот.
Для Азербайджана превращение в полноценный транспортный хаб стало не просто экономически выгодным шагом, а стратегической целью. Речь идет о снижении зависимости доходов от нефтяного сектора, а также обеспечении национальной безопасности.
Почему Азербайджан стал связующим звеном?
В контексте сотрудничества Азербайджана и стран Центральной Азии Срединный коридор также играет значимую роль. Между странами тюркского мира развивается сотрудничество как в рамках ОТГ, так и в двухсторонних форматах. В этом контексте Азербайджан стал связующим звеном между странами Запада и Центральной Азией.
Срединный коридор включает в себя достаточно большое количество стран, и в силу различий между уровнем развития инфраструктуры, уровнями цифровизации, пропускных способностей железных дорог товарооборот не всегда происходит эффективно и быстро.
Азербайджан вложил немало усилий для развития транспортно-логистической сферы, несмотря на многолетнюю оккупацию территорий страны и достаточно долгий и безрезультатный переговорный процесс. После восстановления территориальной целостности власти страны стразу преступили к запуску строительный работ на освобожденных территориях.
Открытие Зангезурского коридора стало важной задачей для Азербайджана, так как его запуск создаст прямое наземное сообщение между Азербайджаном и Турцией, а также сыграет важную роль как в контексте регионального развития, так и в контексте развития Срединного коридора.
На пути реализации проекта Срединного коридора Азербайджан проделал большую работу во многом за счет собственных средств. Однако на пути развития коридора стоит еще много задач, требующих решения:
- обеспечение отчетливости и прогнозируемости стоимости грузоперевозок
- возможность проверки местоположения товаров
- цифровизация всех процессов, включая документацию, создание единых логистических центров
- привлечение к работе частного сектора, а также инвестиций для развития проекта.