Хикмет Гаджиев: Срединный коридор поможет нарастить объем торговли между Баку и Пекином

Помощник главы президента Азербайджанской Республики заявил, что страна нарастит объем торговли с Китаем за счет Срединного коридора.

Власти Азербайджана и Китая намерены развивать торговые отношения между странами за счет полгого ввода в эксплуатацию Срединного коридора. Такое заявление сделал помощник главы АР Хикмет Гаджиев в ходе интервью китайскому телеканалу.

"Между двумя странами развиваются экономические и торговые отношения. Связующая составляющая также имеет решающее значение в торгово-экономических отношениях. Полный ввод в эксплуатацию Среднего коридора обеспечит дальнейший рост китайско-азербайджанской торговли"

– Хикмет Гаджиев

Он отметил, что международный коридор проходит по территории других стран, поэтому Азербайджан находится с ними в тесном сотрудничестве. В частности, АР развивает связи в этом направлении с Казахстаном и Грузией.

"Мы приняли к вниманию и недавнее соглашение о Среднем коридоре, подписанное между Китаем и Казахстаном. Мы также думаем о подписании такого соглашения. Возможно, мы сможем подписать трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Китаем в этой сфере. Мы с нетерпением ожидаем развития концепций Китай + Центральная Азия и Китай + Центральная Азия + Азербайджан"

– Хикмет Гаджиев

Международный транспортный путь Срединный коридор связывает контейнерные грузоперевозки стран Азии и европейских государств. Благодаря ему, удалось увеличить грузопоток из Китая в Турцию, а оттуда в Европу.