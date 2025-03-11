Казахстан испытывает искренние чувства к Азербайджану – Токаев

Азербайджан и Казахстан связаны искренними чувствами, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Он напомнил, что страны издавна объединяет древний Каспий.
Токаев подчеркнул, что мир и стабильность в отношениях Баку и Астаны не были подарками судьбы – они стали возможны благодаря сплоченности и общих усилий сторон.
По словам главы казахстанского государства, ярким примером стала ситуация с авиакатастрофой самолета AZAL под Актау. Токаев напомнил, что граждане Казахстана стремились помочь раненым, массово сдавали кровь, для чего им приходилось стоять в очередях, возлагали цветы у азербайджанского посольства.
"Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа"
– Касым-Жомарт Токаев