Казахстан испытывает искренние чувства к Азербайджану – Токаев

Мир и стабильность, которые существуют сейчас в отношениях Баку и Астанаы, стали возможны благодаря терпеливым усилиям и неустанному труду обеих сторон, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Азербайджан и Казахстан связаны искренними чувствами, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он напомнил, что страны издавна объединяет древний Каспий.

Токаев подчеркнул, что мир и стабильность в отношениях Баку и Астаны не были подарками судьбы – они стали возможны благодаря сплоченности и общих усилий сторон.

По словам главы казахстанского государства, ярким примером стала ситуация с авиакатастрофой самолета AZAL под Актау. Токаев напомнил, что граждане Казахстана стремились помочь раненым, массово сдавали кровь, для чего им приходилось стоять в очередях, возлагали цветы у азербайджанского посольства.

"Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа"

– Касым-Жомарт Токаев