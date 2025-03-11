Вестник Кавказа

Казахстан испытывает искренние чувства к Азербайджану – Токаев

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Мир и стабильность, которые существуют сейчас в отношениях Баку и Астанаы, стали возможны благодаря терпеливым усилиям и неустанному труду обеих сторон, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Азербайджан и Казахстан связаны искренними чувствами, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он напомнил, что страны издавна объединяет древний Каспий.

Токаев подчеркнул, что мир и стабильность в отношениях Баку и Астаны не были подарками судьбы – они стали возможны благодаря сплоченности и общих усилий сторон.

По словам главы казахстанского государства, ярким примером стала ситуация с авиакатастрофой самолета AZAL под Актау. Токаев напомнил, что граждане Казахстана стремились помочь раненым, массово сдавали кровь, для чего им приходилось стоять в очередях, возлагали цветы у азербайджанского посольства.

"Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа"

– Касым-Жомарт Токаев

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
935 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

AZAL будет летать из Баку в Шымкент

AZAL будет летать из Баку в Шымкент

AZAL наращивает количество рейсов в Турцию, Казахстан и Молдову

AZAL наращивает количество рейсов в Турцию, Казахстан и Молдову

Азербайджан и Казахстан на треть нарастили товарооборот

Азербайджан и Казахстан на треть нарастили товарооборот

Баку и Атырау свяжет прямой авиарейс

Баку и Атырау свяжет прямой авиарейс

ВМФ Азербайджана и Казахстана проведут совместные учения

ВМФ Азербайджана и Казахстана проведут совместные учения

Порт Актау не справляется с потоком перевозок по Срединному коридору

Порт Актау не справляется с потоком перевозок по Срединному коридору

Азербайджан перевел $8,5 млн в Казахстан в 2024 году

Азербайджан перевел $8,5 млн в Казахстан в 2024 году

Самолет Air Astana экстренно сел в Баку

Самолет Air Astana экстренно сел в Баку

Астана приветствовала согласование текста мирного договора Еревана и Баку

Астана приветствовала согласование текста мирного договора Еревана и Баку

Джейхун Байрамов поблагодарил Казахстан за поддержку в связи с авиакатастрофой под Актау

Джейхун Байрамов поблагодарил Казахстан за поддержку в связи с авиакатастрофой под Актау

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы