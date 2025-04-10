Вестник Кавказа

Авиаторы Азербайджана и Казахстана обсудили важные вопросы

Авиаторы Азербайджана и Казахстана обсудили важные вопросы
© Фото: Минобороны Азербайджана
Представительная делегация Военно-воздушных сил Казахстана посетила штаб Военно-воздушных сил Азербайджана, обсудив с коллегами, в том числе и гражданскими, обеспечение координации при выполнении срочных полетов.

Штаб Военно-воздушных сил Азербайджана сегодня принимал у себя делегацию казахстанских коллег, прибывших обсудить важные вопросы взаимодействия, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Во встрече участвовали не только военные авиаторы, но и представители МИД Азербайджана, Государственного агентства гражданской авиации, Службы внешней разведки и Управления воздушным движением "Азераэронавигация" ЗАО "Азербайджанские авиалинии", передает АЗЕРТАДЖ.

Темой беседы представителей двух стран на встрече, прошедшей в штабе ВВС Азербайджана, стали вопросы взаимодействия и координации военных и гражданских ведомств при выполнении срочных полетов. Также участники встречи провели обстоятельный обмен мнениями по ряду смежных вопросов.

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