Какая редька полезнее - черная, зеленая или белая?

Ученый-биолог рассказал, чем полезна редька и как выбрать самую полезную редьку. Осенью в России редька - сезонный корнеплод.

Какой бывает редька, чем она отличается и какая редька самая полезная, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Прежде всего специалист рассказал, что осенью в России проходит сбор урожая редьки. Этот корнеплод бывает черным, зеленым, белым.

«Все разновидности редьки богаты белками, углеводами, витаминами и микроэлементами. При этом чем больше в корнеплоде эфирных масел и фитонцидов, тем редька острее или, как иногда говорят, ядренее»

– биолог

Фитонциды борются с бактериями, отчего редька так полезна в сезон простуд. Наибольшую пользу несет самая ядреная редька - черная.

«Плоды черной редьки обладают ярко выраженным противовоспалительным действием. Могут помочь при бронхите, кашле, простудных заболеваниях, очистить организм от токсинов, снизить уровень холестерина в крови, укрепить стенки сосудов и предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний»

– Наполов

Все виды редьки считаются хорошим источником витамина С, калия, клетчатки. Кроме того, в черной редьке есть фолаты, поэтому она обладает успокаивающим действием.

Белая редька активизирует обменные процессы в организме, способствует очищению.

Зеленая редька обладает антиоксидантными свойствами благодаря содержанию витамина А, также она полезна для красоты кожи и волос.

Чаще всего редьку употребляют свежей, иногда ее квасят.

Несмотря на пользу редьки, есть ее нужно с осторожностью лицам с почечной недостаточностью, с заболеваниями ЖКТ в период обострения, беременным и кормящим, уточнил специалист в беседе с «Доктор Питер».