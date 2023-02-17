Антибиотики в еде: откуда они в продуктах и чем опасны?

Периодически появляются сообщения о том, что в тех или иных пищевых продуктах обнаружены антибиотики. Рассказываем, стоит ли переживать за содержание антибиотиков в продуктах питания и как они туда попадают.

В каких продуктах есть антибиотики?

Крупнейший в мире потребитель антибиотиков - это мясная промышленность с долей в 73% от всех производимых в мире антибактериальных лекарств. В большинстве продуктов, в которых содержится мясо и птица, а также в молочной продукции и в яйцах есть определенный процент антибиотиков. В рыбе, которая раздвоится на рыбных фермах, тоже могут быть остаточные количества антибактериальных препаратов. В другие продукты антибиотики в большинстве случаев не попадают.

Зачем нужны антибиотики в продуктах?

На фермах по всему миру антибиотики используются с 1940-х годов: их дают коровам, свиньям и курам для лечения инфекций и в качестве профилактики и предотвращения роста уровня заболеваемости среди животных. Антибиотики также добавляют в корм для ускорения роста животного с целью обеспечения больших объёмов мяса и молока. Использование антибиотиков в животноводстве снижает уровень смертности и улучшает репродукцию.

В каких странах в мясе антибиотики?

В большинстве стран мира при выращивании скота, птицы и рыбы используют антибиотики. Корреляция здесь следующая: чем выше спрос и потребление мясных продуктов в той или иной стране, тем активнее антибиотики используются в животноводстве. В некоторых странах есть законодательство, регулирующее использование антибиотиков для выращивания скота:

В ЕС антибиотики для стимуляции роста скота и птицы запрещено использовать с 2006 года, а с 2022 года антибактериальные лекарства в европейском блоке можно давать только в случае болезни животных.

Индия отказалась от использования антибиотиков для увеличения массы у животных в 2013 году

Китай запретил использование наращивающих массу препаратов в 2016 году.

Чем опасны антибиотики в продуктах питания?

Чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве чревато снижением их эффективности как для животных, так и для людей. Всё дело в том, что бактерии, которые подвергаются частому воздействию антибиотиков, начинают вырабатывать к ним устойчивость. Сегодня инфекции, которые вызывают устойчивые к антибиотикам бактерии, одна из основных причин смерти людей всех возрастов.

Что будет, если есть продукты с антибиотиками?

Постоянное употребление в пищу продуктов, содержащих антибиотики, может привести:

к развитию устойчивости к противомикробным препаратам. Это значит, что в случае болезни, антибиотики, которые срабатывали раньше, могут оказаться неэффективными

к более легкой передаче устойчивых к антибиотикам бактерий от животных к человеку

к аллергическим реакциям.

В ходе ряда научных исследований было доказано, что продукты с антибиотиками увеличивают риск развития онкологии и заболеваний репродуктивной системы.

Сколько антибиотиков может быть в российских продуктах?

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, в мясе и мясных продуктах, которые продаются на территории России, содержание антибиотиков может варьироваться от 0,05 до 20 мг/кг в зависимости от группы противомикробных средств. Однако без лабораторного исследования определить, сколько в том или ином продукте остаточных количеств антибиотиков невозможно.