Вестник Кавказа

Антибиотики в еде: откуда они в продуктах и чем опасны?

Рина Фельдман
Антибиотики в еде: откуда они в продуктах и чем опасны?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Периодически появляются сообщения о том, что в тех или иных пищевых продуктах обнаружены антибиотики. Рассказываем, стоит ли переживать за содержание антибиотиков в продуктах питания и как они туда попадают.

В каких продуктах есть антибиотики?

Крупнейший в мире потребитель антибиотиков - это мясная промышленность с долей в 73% от всех производимых в мире антибактериальных лекарств. В большинстве продуктов, в которых содержится мясо и птица, а также в молочной продукции и в яйцах есть определенный процент антибиотиков. В рыбе, которая раздвоится на рыбных фермах, тоже могут быть остаточные количества антибактериальных препаратов. В другие продукты антибиотики в большинстве случаев не попадают. 

Зачем нужны антибиотики в продуктах?

На фермах по всему миру антибиотики используются с 1940-х годов: их дают коровам, свиньям и курам для лечения инфекций и в качестве профилактики и предотвращения роста уровня заболеваемости среди животных. Антибиотики также добавляют в корм для ускорения роста животного с целью обеспечения больших объёмов мяса и молока. Использование антибиотиков в животноводстве снижает уровень смертности и улучшает репродукцию. 

В каких странах в мясе антибиотики?

В большинстве стран мира при выращивании скота, птицы и рыбы используют антибиотики. Корреляция здесь следующая: чем выше спрос и потребление мясных продуктов в той или иной стране, тем активнее антибиотики используются в животноводстве. В некоторых странах есть законодательство, регулирующее использование антибиотиков для выращивания скота: 

  • В ЕС антибиотики для стимуляции роста скота и птицы запрещено использовать с  2006 года, а с 2022 года антибактериальные лекарства в европейском блоке можно давать только в случае болезни животных. 
  • Индия отказалась от использования антибиотиков для увеличения массы у животных в 2013 году 
  • Китай запретил использование наращивающих массу препаратов в 2016 году. 
Шашлык из баранины

Чем опасны антибиотики в продуктах питания? 

Чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве чревато снижением их эффективности как для животных, так и для людей. Всё дело в том, что бактерии, которые подвергаются частому воздействию антибиотиков, начинают вырабатывать к ним устойчивость. Сегодня инфекции, которые вызывают устойчивые к антибиотикам бактерии, одна из основных причин смерти людей всех возрастов. 

Что будет, если есть продукты с антибиотиками?

Постоянное употребление в пищу продуктов, содержащих антибиотики, может привести: 

  • к развитию устойчивости к противомикробным препаратам. Это значит, что в случае болезни, антибиотики, которые срабатывали раньше, могут оказаться неэффективными
  • к более легкой передаче устойчивых к антибиотикам бактерий от животных к человеку
  • к аллергическим реакциям.  

В ходе ряда научных исследований было доказано, что продукты с антибиотиками увеличивают риск развития онкологии и заболеваний репродуктивной системы. 

Куры гриль

Сколько антибиотиков может быть в российских продуктах? 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, в мясе и мясных продуктах, которые продаются на территории России, содержание антибиотиков может варьироваться от 0,05 до 20 мг/кг в зависимости от группы противомикробных средств. Однако без лабораторного исследования определить, сколько в том или ином продукте остаточных количеств антибиотиков невозможно. 

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