Общепит Ставрополья экономил на детях

Прокурорская проверка, проведенная в пунктах питания детей в детских садах и школах Ставропольского края, выявила вопиющие нарушения безопасности продуктов в более чем 200 дошкольных учреждениях и учебных заведениях края, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Повара готовили для детей блюда из продуктов питания неизвестного происхождения, подменяли их более дешевыми аналогами или продуктами с истекшим сроком годности, использовали в приготовлении пищи гнилые овощи и фрукты, а вместо молока в 52 школы Ставрополя поставляли молочный фальсификат, передает "АиФ-Ставрополье".
Правоохранители охарактеризовали это как мошенничество в особо крупном размере и возбудили уголовное дело по этой статье в отношении производителя и поставщика продуктов.
Все учебные заведения оперативно устранили недостатки, обнаруженные в ходе прокурорской проверки, максимально усилив контроль за питанием детей.