Общепит Ставрополья экономил на детях

Прокурорская проверка, проведенная в столовых детских садов и школ Ставропольского края, выявила, что детей зачастую кормили блюдами, приготовленными из просроченных продуктов, а в качестве десерта подавали гнилые фрукты.

Прокурорская проверка, проведенная в пунктах питания детей в детских садах и школах Ставропольского края, выявила вопиющие нарушения безопасности продуктов в более чем 200 дошкольных учреждениях и учебных заведениях края, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Повара готовили для детей блюда из продуктов питания неизвестного происхождения, подменяли их более дешевыми аналогами или продуктами с истекшим сроком годности, использовали в приготовлении пищи гнилые овощи и фрукты, а вместо молока в 52 школы Ставрополя поставляли молочный фальсификат, передает "АиФ-Ставрополье".

Правоохранители охарактеризовали это как мошенничество в особо крупном размере и возбудили уголовное дело по этой статье в отношении производителя и поставщика продуктов.

Все учебные заведения оперативно устранили недостатки, обнаруженные в ходе прокурорской проверки, максимально усилив контроль за питанием детей.