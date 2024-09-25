Вестник Кавказа

Купить продукты в Рамадан в Ингушетии можно будет дешевле

Купить продукты в Рамадан в Ингушетии можно будет дешевле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии в период священного месяца Рамадан в крупных городах организуют сельскохозяйственные ярмарки, продукты на которых будут дешевле – это поможет сдерживать цены на них для жителей региона.

По всей Ингушетии в крупных городах и селениях с 9 по 27 марта на период месяца Рамадан будут проходить сельскохозяйственные ярмарки, где постящиеся мусульмане смогут купить продукты дешевле, чем в магазинах, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В священный для мусульман месяц Рамадан в городах и районах республики пройдут продовольственные ярмарки. Цены на продукты питания будут ниже рыночных"

- Махмуд-Али Калиматов

Главная цель их проведения – не только обеспечить население дешевыми продуктами, но и сдержать рост цен на социально значимые товары в магазинах региона: так, мед, молочная и мясная продукция, хлеб и овощи на таких рынках будут существенно дешевле, пояснил глава региона, передает "Интерфакс".

Как считает Калиматов, акция особенно важна в период месяца поста, поскольку конкуренция, которую создают на таких ярмарках, на которых торгуют обычно сами производители, позволит предотвратить резкие колебания цен  в торговых точках. Ярмарки в период Рамадана пройдут в селах Зязиков-Юрт, Джейрах, Нестеровское, в Карабулаке, а также в столице республики Магасе.

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