Вестник Кавказа

Россельхознадзор признал опасной часть мясомолочной продукции Дагестана

Россельхознадзор признал опасной часть мясомолочной продукции Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанское отделение Россельхознадзора аннулировало 31 декларацию на местную мясомолочную продукцию – проведенная проверка показала, что она не соответствует требованиям безопасности.

Только с начала текущего 2025 года управление Россельхознадзора по Дагестану выявило 31 случай, когда произведенная в регионе мясомолочная продукции была признана не соответствующей требованиям безопасности, сообщает пресс служба надзорного ведомства.

"С начала 2025 года управление аннулировало 15 деклараций на молочную продукцию и 16 - на мясную. Основной причиной стало отсутствие исследований на антибиотики и микотоксины, а также выявленные нарушения в ходе лабораторных проверок"

- Россельхознадзор по Дагестану

Почти все из этих деклараций, 28, также признаны недействительными по результатам мониторинга Национальной системы Росакредитации, передает "АиФ-Дагестан".

Грубые нарушения эксперты надзорного ведомства обнаружили и в продовольственных магазинах дагестанской столицы – так, в частности, магазин "Светофор" в Махачкале торговал колбасами с растительными жирами в их составе, а маркировка на части продуктов не соответствовала их фактическому составу.

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