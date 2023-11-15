Как в Грузии отдыхают на Новый год и Рождество 2024?

Новый год приближается. Сколько дней будут отдыхать жители Грузии на новогодние и рождественские праздники в 2024 году?

Праздники на Новый год в Грузии, в отличие, например, от России, длятся сравнительно недолго.

Согласно законодательству, выходные дни в Грузии – только 1 и 2 января. Однако 2023 год заканчивается субботой и воскресеньем (30 и 31 декабря) соответственно, поэтому жители Грузии смогут отдохнуть 4 дня подряд.

Но уже в среду 3 января в стране начинается полноценные рабочие дни. До пятницы 5 января включительно люди ходят на работу, а затем отдыхают в субботу и воскресенье 6 и 7 января.

В то же самое воскресенье отмечается и Рождество Христово. Обычно этот день становится нерабочим, однако в 2024 году Рождество выпадает на стандартный выходной, а по грузинским законам в таком случае переноса не производится.

В январе в Грузии будет и еще один выходной – это 19 января (пятница), Крещение Господне.

Напомним, в России в эти новогодние праздники отдыхают ровно 10 дней подряд: с 30 декабря по 8 января включительно.