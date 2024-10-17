Вестник Кавказа

День государственного флага отмечают в Азербайджане

День государственного флага отмечают в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
День государственного флага отмечают в Азербайджане. Он празднуется в стране в соответствии с распоряжением президента от 17 ноября 2009 года.

Жители Азербайджана сегодня празднуют День государственного флага, который является символом национального суверенитета республики.

Флаг Азербайджана был принят 9 ноября 1918 года во время заседания правительства Азербайджанской Демократической Республики и обладал статусом государственного до апреля 1920 года.

Азербайджан как преемник АДР принял 18 октября 1991 года акт "О государственной независимости" и восстановил государственные символы республики, в том числе и флаг.

День государственного флага ежегодно празднуется в стране с 2009 года в соответствии с распоряжением азербайджанского президента Ильхама Алиева от 17 ноября.

Азербайджанский флаг состоит из трех горизонтальных полос. Синяя полоса символизирует тюркское происхождение азербайджанского народа, красная – стремление создать современное общество и развивать демократию, а зеленый – принадлежность к исламу.

В центре красной полосы изображены белый полумесяц и восьмиконечная звезда.

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