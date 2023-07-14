Опубликовано: 9:48, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала года Грузия увеличила внешнюю торговлю более чем на 20% по сравнению с прошлогодними показателями. Страна импортировала товаров на $7 млрд, а экспортировала на $3 млрд.

В Грузии с начала текущего года на 20,1% вырос внешнеторговый оборот, сумма составила $10,3 млрд, сообщает пресс-служба Национальной службы статистики республики "Сакстат".

С января по июнь 2023 года Грузия приобрела товаров на сумму более чем $7 млрд – на 20,4% больше показателей прошлого года. Страна экспортировала продукцию примерно на $3,1 млрд – почти на 20% больше, чем в 2022 году.

При этом с начала года в Грузии вырос отрицательный торговый баланс – на 21,3% ($4,2 млрд) больше, чем в предыдущем полугодии.