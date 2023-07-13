В Грузии запретили импортировать пшеницу до ноября

Опубликовано: 17:54, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии введен запрет на импорт пшеницы. Из-за ливней урожай перестал соответствовать стандартам качества, в связи с чем фермеры вынуждены скармливать пшеницу скоту

В Грузии ввели ограничения на импорт пшеницы до 1 ноября текущего года. Об этом сообщили в четверг в правительстве республики.

Там отметили, что соответствующее решение было принято на Экономическом совете в связи с плохим урожаем.

"Из-за обильных осадков в Кахетии значительная часть урожая пшеницы не удовлетворяет требованиям продовольственной пшеницы, в результате чего фермерам приходится сбывать пшеницу в качестве корма для скота. <...> Принято решение ограничить импорт молотой пшеницы до 1 ноября 2023 года"

– пресс-служба правительства