Грузинское вино начали производить на дне Черного моря

Опубликовано: 5:31, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии начали развивать подводное виноделие. Согласно этой технологии, старение вина будет проводиться в глиняных амфорах на дне Черного моря.

Лучшие условия для виноделия – отсутствие звуков, темнота и холод – будут обеспечены на производстве, созданном грузинскими виноделами на дне Черного моря. Здесь будет применяться инновационная технология – вино будет созревать в глиняных амфорах.

Метод был создан двумя друзьями: с одной стороны, любителем дайвинга, руководителем соответствующей грузинской ассоциации Давидом Николишвили, с другой - виноделом Зурабом Кумсиашвили.

"Как только началась эта пандемия, как и у многих людей в Грузии и мире, наша жизнь прервалась, наша деятельность остановилась, и, как и многие люди, мы тоже начали думать, что делать… Мой друг предложил начать выдержку вина в море"

– Давид Николишвили

Далее он отметил, что на дне Черного моря будут созданы исключительные условия выдержки напитка, потому что здесь есть все, что «любит вино», – это холод, темнота и тишина.

Также он отметил, что технология подводного виноделия насчитывает около двух десятков лет, однако грузинскими изобретателями было предложено хранить напиток не в стеклянных бутылках, а глиняных амфорах. По словам предпринимателя, товар уже пользуется высоким спросом на рынке. В планах – открытие парка и подводного музея вина.