Мировой экономический кризис: что это и сколько их было?

С введением пошлин Трампа высказываются опасения о неизбежности финансового кризиса 2025. Поскольку в XXI веке все экономики мира связаны, кризис в одних странах повлияет и на другие, в результате чего может случиться глобальный экономический кризис. Что значит экономический кризис, как он становится всемирным и какие кризисы были самыми тяжелыми в истории?

Что такое финансовый кризис?

Финансовый кризис - это ситуация, при которой цены на активы резко падают , предприятия и потребители не могут выплачивать долги, а у финансовых учреждений, то есть банков, не хватает наличных денег. В условиях финансового кризиса инвесторы распродают активы (акции) и снимают деньги со счетов, опасаясь, что их стоимость упадет еще больше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Финансовым кризисом также называют:

крах фондового рынка

дефолт

валютный кризис

схлопывание экономического пузыря (при ”раздувании” цен на определенные активы).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое экономический кризис?

Разница между финансовым кризисом и экономическим в том, что первый ограничен исключительно банками, а второй затрагивает всю экономику отдельной страны, региона или мира. Экономический кризис - последствие финансового.

Причины финансового кризиса

Финансовый кризис могут спровоцировать самые разные причины, в том числе:

политические решения

неадекватное регулирование финансовых рынков

чрезмерная закредитованность.

Если проблемы финансового рынка не решаются, то кризис из сферы финансов переходит в экономику страны и может спровоцировать либо рецессию, либо депрессию. Длиться финансовый и экономический кризис может от нескольких месяцев до нескольких лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Признаки финансового кризиса

Есть два основных признака финансового кризиса:

падение фондовых рынков (то есть стоимости акций предприятий, в том числе банков)

падение стоимости товаров на товарных биржах (в частности нефти)

И то, и другое периодически наблюдается в 2025 году на фоне торговой войны Трампа, однако рецессии в США пока нет.

Что такое рецессия и депрессия?

Рецессия и есть экономический кризис. Глубокая рецессия называется депрессией, как, в частности, Великая депрессия, начавшаяся в США в 1929 году. Рецессия или депрессия характеризуется падением экономической активности, снижением ВВП в течение двух кварталов подряд, ростом безработицы и падением производства. Рецессия, которая длится дольше трёх лет, считается депрессией. За последние 50 лет разные экономики мира пережили более ста рецессий.

Как экономический кризис становится мировым?

Далеко не все локальные или региональные финансово-экономические кризисы становятся глобальными. Однако чем экономически сильнее страна, переживающая финансовый кризис или рецессию, тем сильнее последствия для тех государств, с которыми она взаимодействует, в том числе и посредством торговли. При этом последствия для разных стран разные: кто-то переживает экономический кризис легче, кто-то тяжелее, в первую очередь, в зависимости от собственной экономической стабильности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мировые экономические кризисы: сколько их было

На самом деле, экономических кризисов, которые распространились на весь мир, в истории человечества было не так много, по сравнению с локальными и региональными рецессиями. Однако те, что всё-таки стали глобальными, привели к далеко идущим последствиям.

Первый мировой экономический кризис

Сегодня первым по-настоящему глобальным экономическим кризисом в истории считается Кредитный кризис 1772 года. Он начался в Великобритании из-за банкротства и прекращения выплат вкладчикам со стороны более 20 крупных английских банков. Кризис распространился на большую часть Европы, в том числе и частично на Россию, а также дошел до Америки. По мнению историков, этот кризис привел к Бостонскому чаепитию 1773 года - акции протеста в американских колониях из-за повышения налогов Британией. В свою очередь Бостонское чаепитие стало отправной точкой Американской революции.

Биржевой кризис 1929 года

Биржевой кризис, начавшийся в США осенью 1929 года привёл к Великой депрессии, (глубокой рецессии), которая продолжалась вплоть до начала Второй мировой войны. То, что сперва было американским финансовым кризисом переросло в мировую рецессию. Глобальный кризис 1930х годов затронул, в том числе, и СССР, одной из основных статей дохода которого в то время был зерновой экспорт. Спровоцировало Великую депрессию катастрофическое перепроизводство товаров, которое привело к сильному падению цен и в дальнейшем к массовой безработице. Этот мировой экономический кризис был самым длительным в современной истории.

Мировой нефтяной кризис 1973 года

В 1973 году члены нефтяного картеля ОПЕК ввели нефтяное эмбарго против стран, поддержавших Израиль в Войне Судного дня. Среди пострадавших стран оказались США, Канада, Япония, Нидерланды и Великобритания. Поскольку все экономики к этому времени уже зависели от нефти, увеличение нефтяных цен спровоцировало глобальную рецессию.

Глобальный финансовый кризис 2008 года

Финансовый кризис 2008 года стал самым худшим в истории после краха биржи 1929 года. Его также называют Великая рецессия 2008. Он начался в США на фоне кризиса ипотечного кредитования, который затем перерос в глобальный банковский кризис. В 2009 году весь мировой ВВП показал отрицательные значения, мировая торговля упала на 10%, 200 млн человек по всему миру оказались безработными. Этот глобальный кризис привел к ослаблению среднего класса и росту количества миллиардеров по всему миру. В России кризис с падением ВВП после краха фондового рынка продолжался до 2010 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глобальный экономический кризис на фоне пандемии

Последний на сегодняшний день мировой экономический кризис случился на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. Паника на глобальных рынках была вызвана неопределенностью в отношении мировой экономики. К счастью, этот кризис длился недолго, в целом завершившись к 2021 году. Российская экономика за 2020 год сократилась чуть более чем на 3%.