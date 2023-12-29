Госстандарт Беларуси запретил подсолнечное масло "Дары Кубани"

В ближайшее время с прилавков белорусских магазинов пропадет кубанское подсолнечное масло – как определили специалисты Госстандарта страны, продукция краснодарского предприятия "Аквилон" не выдержала проверки качества.

Рафинированное подсолнечное масло "Дары Кубани" не только запретили к продаже в торговых сетях Беларуси, но и внесли в реестр опасной продукции, который формирует Госстандарт республики.

"По результатам испытаний перекисное число при регламентированном значении не более 4,0 составило 4,5. Продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается: наименование пищевой продукции, задекларированное изготовителем в маркировке, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевую продукцию и не позволяет идентифицировать ее по наименованию, так как продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта"

- Госстандарт Беларуси

Сайт белорусского ведомства сообщил, что продукция кубанского завода "Аквилон" - масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высшего сорта "Дары Кубани" – будет изъято из обращения, также будет прекращено действие документов об оценке его соответствия. Предписание вступило в силу сегодня, 6 мая, передает РИА Новости.

Причина столь строгого вердикта в отношении продукта в том, что он не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке, пояснили в белорусском Госстандарте.