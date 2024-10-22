Вестник Кавказа

С дефицитом сливочного масла в РФ справятся за счет импорта

С дефицитом сливочного масла в РФ справятся за счет импорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут связала дефицит сливочного масла в стране с возросшим спросом на него из-за роста доходов россиян и отметила, что все зависит от баланса спроса и предложения.

Ситуация с ценами на сливочное масло в стране временная и вызвана она, как ни странно, возросшими доходами россиян, которые стали отдавать предпочтение животным, а не растительным жирам, сообщила в интервью газете "Ведомости" министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"По маслу ситуация абсолютно понятная. На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс. Чтобы оперативно решить вопрос с маслом в моменте, расширяем его импорт из дружественных стран. В частности, открыли поставки из Индии, Ирана, Турции, которые являются крупными экспортерами этой продукции. В текущем году импорт масла вырос на 20%. Рассчитываем, что это охладит рынок и позволит в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию"

- Оксана Лут

Сейчас главная задача министерства – не допустить резких скачков цен на продукт, и для этого у него есть все возможности, отметила глава ведомства, передает ТАСС.

Правда, есть еще один немаловажный фактор, справиться с которым гораздо сложнее – это рост себестоимости, обусловленный не производством, а логистикой, упаковкой и многими другими элементами, что тоже влияет на ценообразование, - добавила Лут.

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