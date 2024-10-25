Жителям Казахстана пообещали стабильные цены на мясо

В Минсельхозе Казахстана оценили вероятность роста цен на мясо в республике. Ожидается, что цены будут стабильны в ближайшее время.

В Казахстане не ожидается роста цен на мясо, заявила глава департамента Минсельхоза РК Назгуль Хатепова.

"Фактов роста цен на мясо в настоящее время нет. С начала года цены на мясо стабильны. В целом нет роста инфляции на продовольственные товары, сейчас наблюдается обратное – 0,1% дефляции"

– Хатепова

На протяжении четырех лет в Казахстане действует ограничение на экспорт крупного рогатого скота, в приоритете переработка мяса внутри страны, это один из факторов стабильных цен на мясную продукцию в республике, добавила она.