В декабре в Алматинской области заработает крупный мясокомбинат

В Алматинской области Казахстана вскоре заработает крупный мясокомбинат, который будет перерабатывать мясо домашнего скота и производить из него колбасы и консервы.

До конца года в Алматинской области Казахстана заработает крупный мясокомбинат, который обеспечит своей продукцией крупнейший казахстанский мегаполис и его окрестности – он практически построен, сейчас на предприятии ведутся пусконаладочные работы.

В новое предприятие было инвестировано 2,5 млрд тенге ($5 млн): завод, который возведен в Кенгенском районе, будет называться "Кеген МясоПром", сообщает агентство АПК Новости.

Предприятие будет перерабатывать мясо крупного и мелкого рогатого скота и лошадей: его продукция начнет продаваться не только в мегаполисе, но и по всей Алматинской области, уже в декабре, обеспечивая население свежим мясом, колбасами и консервами.

За смену на заводе будут перерабатывать до 40 голов КРС, 150 голов МРС и 10 лошадей, из мяса которых колбасный цех предприятия выпустит 1,5 т колбасных изделий, а консервный цех - 1 тыс банок мясных консервов.

В перспективе, с выходом на полную мощность, мясокомбинат будет перерабатывать до 3 тыс т мяса в год, производя из него 331,5 т колбасы и 66 т мясных консервов.

Ожидается, что это будет стимулировать в регионе развитие животноводческой отрасли, а новая недорогая продукция завода значительно улучшит социально-экономическое обеспечение населения области.