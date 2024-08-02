Вестник Кавказа

Японцы скупают льняное масло из Казахстана

Японцы скупают льняное масло из Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Льняное масло из Казахстана пользуется большим спросом в Японии. Объемы экспорта возрастут многократно - до 3 тыс тонн.

Казахстан увеличит поставки льняного масла в Японию, где продукт пользуется огромной популярностью.

Сегодня японцы ежегодно употребляют около 10 тыс тонн льняного масла. Казахстан поставляет около 100 тонн. В 2024 году поставки выросли в 4,5 раза. Ожидается, что в будущем импорт из Казахстана возрастет до 3 тыс тонн. Ввоз казахстанского продукта планирует увеличить японская компания «Джатеко».

Кроме того, на японский рынок могут прийти большие объемы хлопкового и сафлорового масел из Казахстана, эти масла в Японии потребляются также в значительных объемах.

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