Японцы скупают льняное масло из Казахстана

Льняное масло из Казахстана пользуется большим спросом в Японии. Объемы экспорта возрастут многократно - до 3 тыс тонн.

Казахстан увеличит поставки льняного масла в Японию, где продукт пользуется огромной популярностью.

Сегодня японцы ежегодно употребляют около 10 тыс тонн льняного масла. Казахстан поставляет около 100 тонн. В 2024 году поставки выросли в 4,5 раза. Ожидается, что в будущем импорт из Казахстана возрастет до 3 тыс тонн. Ввоз казахстанского продукта планирует увеличить японская компания «Джатеко».

Кроме того, на японский рынок могут прийти большие объемы хлопкового и сафлорового масел из Казахстана, эти масла в Японии потребляются также в значительных объемах.