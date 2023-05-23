В России могут появиться ТЦ с товарами из Беларуси

Лукашенко выступил с инициативой создания в России ТЦ, где будет представлена исключительно белорусская продукция. Эту идею он подкрепил утверждением, что россияне любят белорусские товары.

Глава белорусского государства предложил возводить в России торговые центры, которые будут специализироваться на товарах из Беларуси.

Такая идея пришла к белорусскому лидеру после посещения ТЦ в Минске, где можно купить товары местных производителей.

«В этом отношении нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар»

– Александр Лукашенко

По его словам, в будущем такие центры можно открыть и в российской столице, а также в Смоленске, Брянске, Пскове.

В заключение Лукашенко выразил уверенность, что в России любят белорусские товары.