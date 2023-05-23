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Лукашенко рассказал о своей болезни

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Беларуси рассказал о том, чем болен. Также он заверил, что не собирается умирать.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя слухи о своей болезни, сообщил о том, что у него был аденовирус. В этой связи белорусский лидер заверил, что «умирать он не собирается».

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго"

– Александр Лукашенко

Далее президент Беларуси отметил, что из-за плотного графика у него не было времени на лечение.

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