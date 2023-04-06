Песков рассказал о ночных переговорах Путина и Лукашенко

Опубликовано: 13:59, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кремле сообщили о том, что главы Беларуси и РФ провели конструктивные переговоры. Были затронуты вопросы двухсторонней повестки и международной проблематики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что начавшиеся накануне переговоры глав России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, продлились до поздней ночи.

«Накануне [заседания Высшего госсовета] состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение двух президентов. Оно затянулось далеко за полночь»

– сообщил Песков.

Далее представитель Кремля отметил, что лидеры обсудили актуальную двустороннюю и международную проблематику.

Путин подчеркнул, что сейчас многое сделано по всем направлениям работы России и Беларуси. Также он обратил внимание на весомые результаты экономического сотрудничества – товарооборот между странами в прошлом году продемонстрировал рост в 12%.