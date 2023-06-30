Гарибашвили: "Грузинская мечта" принесла в Грузию мир и стабильность

Опубликовано: 11:35, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в соцсетях

Ираклий Гарибашвили заявил, что в условиях изменения миропорядка власти Грузии стремятся к спасению страны. Он добавил, что сегодня экономика Грузии – одна из быстрорастущих в мире.

В Грузии уже на протяжении 10 лет сохраняется мир, а экономика страны сегодня является одной из самых быстрорастущих в мире, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

Он напомнил, что в условиях изменения мирового порядка и опасности использования ядерного оружия руководство Грузии поставило ряд задач. По его словам, сегодняшняя международная обстановка – вызов для всего человечества.

"Главная забота, главная забота для меня, как премьер-министра, правительства, нашей власти - спасение нашей страны, защита интересов нашего народа и что самое главное сохранение в такой обстановке сильного экономического развития"

- Ираклий Гарибашвили

В свою очередь глава правительства отметил, что Грузия за последние годы в разы улучшила свои экономические показатели, что позволило ей стать одной из самых быстрорастущих экономик в мире.

"Экономика продолжает развиваться - экономический рост в январе-мае 2023 года составил 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В нынешней обстановке это сильное достижение"

- Ираклий Гарибашвили

Кроме того, он подчеркнул, что правящая партия "Грузинская мечта" за 10 лет своего правления принесла в страну мир и стабильность, что, как добавил министр, является основой развития Грузии.