Вестник Кавказа

Объем денежных переводов в Узбекистан превысил $11 млрд в 2024 году

Объем денежных переводов в Узбекистан превысил $11 млрд в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Граждане Узбекистана отправили на родину из других стран свыше $11 млрд с начала года. Больше всего средств поступило из России.

С начала года по начало осени граждане Узбекистана перевели в страну более $11 млрд. Показатели прошлого года были превышены почти на 35%, поведал глава Центрального банка страны Мамаризо Нурмуратов. 

Больше всего денег поступило из России. На долю страны пришлось почти $9 млрд переводов. На втором месте по переводам – Казахстан, из которого узбекистанцы отправили более $600 млн. Значительно возросли переводы из Южной Кореи – на 76%, с ее территории в Узбекистан прислали свыше $400 млн.

Несмотря на прочное положение России в этой статистической выкладке, доля страны в общем объеме денежных поступлений последовательно снижается. Так, в 2022 году на Россию приходилось 87% переводов, но к 2024 показатель снизился до 78%.

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